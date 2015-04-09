Нужен качественный перевод

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Закрыт8 заявок331 просмотр

Добрый день.

Нужно перевести (там где уже есть текст, просто отредактировать) на немецкий язык страницы сайта (ссылки в прикрепленном файле).

ВНИМАНИЕ! Перевод должен быть уникальным и таким, как его воспринимают немцы по составу и смыслу предложения, а не таким как его выдает google translate.

Жду ваших предложений с ценой и сроком и с примерами ваших работ.

Писать только в проект.

Спасибо.

10 лет назад
iacek
Иван 
41 год
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

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