Перевод с русского на французский язык инструкции мед.оборудования

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Закрыт4 заявки131 просмотр

Необходим перевод инструкций медицинского оборудования. Объем от 20 до 25 страниц.

Срок выполнения перевода 13 апреля 2015 года. Если качество устроит будет еще такой же объем на 19 апреля 2015г.

Ставка 160 р. по исходному тексту за 1800 знаков с пробелами. заказ содержит 3 независимых файла, по 5-10 стр. Т.е. можно разделить между 3 переводчиками. Ждем Ваших откликов!!!

10 лет назад
9263901425
Евгений 
41 год
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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