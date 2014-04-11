Перевод с русского на французский язык инструкции мед.оборудования

Необходим перевод инструкций медицинского оборудования. Объем от 20 до 25 страниц.

Срок выполнения перевода 13 апреля 2015 года. Если качество устроит будет еще такой же объем на 19 апреля 2015г.

Ставка 160 р. по исходному тексту за 1800 знаков с пробелами. заказ содержит 3 независимых файла, по 5-10 стр. Т.е. можно разделить между 3 переводчиками. Ждем Ваших откликов!!!