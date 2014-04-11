Нужно перевести powerpoint презентацию с немецкого на русский. Тематика - молочные продукты. Примерно 750 слов. Требования к вам: у вас должен быть опыт переводов, грамотный русский язык. Профильное лингвистическое образование желательно, но необязательно. Чтобы оставить ...
Перевод с русского на французский язык инструкции мед.оборудования
Необходим перевод инструкций медицинского оборудования. Объем от 20 до 25 страниц.
Срок выполнения перевода 13 апреля 2015 года. Если качество устроит будет еще такой же объем на 19 апреля 2015г.
Ставка 160 р. по исходному тексту за 1800 знаков с пробелами. заказ содержит 3 независимых файла, по 5-10 стр. Т.е. можно разделить между 3 переводчиками. Ждем Ваших откликов!!!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Переводы9 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте, нужно качественно выполнить перевод доски объявлений с английского языка на русский, lang файл для перевода в приложениях, здесь можно посмотреть какая фраза за что отвечает http://www.script-pag.com/demo/en/, пользовательская часть скрипта, админка скрипта http://www.script-pag.com/demo/en/admin/. Просьба в ...Переводы6 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день, нужно перевести на польский 60 000 знаков. Тематика - общая. Жду Ваших предложений!Переводы9 заявокЗакрыт10 лет назад
написать статью на английском языке. в статье раскрыть введение. вот введение: http://joxi.ru/lJ2bGyRULND7A6 требования: 1,5-2 тысячи слов http://joxi.ru/L4AkYQ7cBagbmq стоимость в рублях и срок?Завершен10 лет назад
- $20
перевести с сайт smarttec.kz с русского на английски полностью.Завершен10 лет назад
Здравствуйте Нужно перевести с русского на греческий около 55 000 символов, тематика автомобильная. ОБЯЗАТЕЛЬНО: Пишите примерный ценник за 1к символовПереводы3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $50
Исполнителю будет дан список англоязычных форумов (до 100 штук). Нужно на каждом из них зарегистрировать аккаунт и в течение недели написать 6 постов в нескольких ветках форумов. Пишите стоимость за 1 сделанный форум. Отчет ...Переводы9 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется перевод с русского на португальский язык. Тематика: игра Minecraft. Текстов (статьи): 6 Суммарное количество знаков с пробелами: 6064 Указывайте пожалуйста цену за весь объем перевода и сроки.Завершен10 лет назад
Здравствуйте, коллеги. Мне необходимо перевести статью http://www.neurosciencemarketing.com/blog/articles/cognitive-biases-cro.htm надписи на картинках тоже, в идеале оформить перевод так же как в статье.Завершен10 лет назад
- $120
Ссылки, по которым необходимо брать текст: http://listverse.com/2014/08/12/10-lighthouses-surrounded-by-spooky-legends/ http://listverse.com/2014/07/30/10-bone-chilling-urban-legends/ http://listverse.com/2015/02/14/10-creepy-stories-involving-hitchhiking/ http://listverse.com/2015/03/01/10-intriguing-and-mysterious-archaeological-sites/ http://listverse.com/2014/11/21/10-ridiculous-videogames-marketing-campaigns/ http://listverse.com/2014/05/10/10-crazy-huge-gambling-wins/ http://listverse.com/2015/02/12/10-musical-instruments-with-magical-powers/ http://listverse.com/2014/04/11/10-rock-and-roll-tours-that-ended-tragically/ http://listverse.com/2015/03/11/10-obscure-facts-about-great-works-of-art/ http://listverse.com/2015/01/18/10-untold-adventures-of-roald-dahl/ http://listverse.com/2014/11/04/10-things-everyone-gets-wrong-about-satan/ http://listverse.com/2014/12/22/10-fantastic-facts-about-the-statue-of-liberty/ http://listverse.com/2014/11/15/10-fascinating-facts-about-larry-bird/ ...Переводы48 заявокЗакрыт10 лет назад