Перевод cms Script PAG

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Закрыт6 заявок220 просмотров

Здравствуйте, нужно качественно выполнить перевод доски объявлений с английского языка на русский, lang файл для перевода в приложениях, здесь можно посмотреть какая фраза за что отвечает http://www.script-pag.com/demo/en/, пользовательская часть скрипта, админка скрипта http://www.script-pag.com/demo/en/admin/. Просьба в заявке указывать полную стоимость перевода.

10 лет назад
c4aos
Иван 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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