Перевод видео

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Закрыт26 заявок302 просмотра

Есть видео ролики на английском языке - мастер классы по фотографии 1-5 мин

Нужно перевести и текст сохранить в Word

Предлагайте цену и сроки

10 лет назад
Sven9
48 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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