Перевод текста с английского на русский язык.

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Закрыт73 заявки622 просмотра

Здравствуйте уважаемые фрилансеры!

Нужно перевести статьи с блога ( блог на англ яз.).

По размеру статьи все разные.

Тематика - домашние животные. (Кошки, собаки и т.п.)

Пишите свои предложения в отклике. Спасибо.

10 лет назад
Stenhoff
35 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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