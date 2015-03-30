Необходимо перевести достаточно простой текст - 30 000 знаков с пробелами. Сфера: реклама и PR. Книга в приложении (главы, которые нужно перевести, укажу лично, по запросу)
Перевод страхование русс-англ
Просим рассмотреть заказ на перевод:
Перевод файла во вложении с русского на английский язык ( оформление отдельным файлом согласно оригиналу, не в двуязычном виде).
Готовый перевод нужен до 15.00 воскресенья 05.04.2015
Ввиду срочности перевод разбит на части:
1). от начала текста до раздела 3 на стр. 5.
2). от раздела 3 на стр. 5 до раздела 4 на стр. 18.
3). от раздела 4 на стр. 18 до раздела 11 на стр. 28
4). от раздела 11 на стр. 28 до конца текста (стр 37).
Просим сообщить – какие разделы вы готовы принять в перевод и выполнить к указанному сроку, а также информация по стоимости перевода за 1800 зн. с пробелами.
Заявки фрилансеров
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