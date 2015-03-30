Перевод страхование русс-англ

Просим рассмотреть заказ на перевод:

Перевод файла во вложении с русского на английский язык ( оформление отдельным файлом согласно оригиналу, не в двуязычном виде).

Готовый перевод нужен до 15.00 воскресенья 05.04.2015

Ввиду срочности перевод разбит на части:

1). от начала текста до раздела 3 на стр. 5.

2). от раздела 3 на стр. 5 до раздела 4 на стр. 18.

3). от раздела 4 на стр. 18 до раздела 11 на стр. 28

4). от раздела 11 на стр. 28 до конца текста (стр 37).

Просим сообщить – какие разделы вы готовы принять в перевод и выполнить к указанному сроку, а также информация по стоимости перевода за 1800 зн. с пробелами.