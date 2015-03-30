Просим рассмотреть заказ на перевод: Перевод файла во вложении с русского на английский язык ( оформление отдельным файлом согласно оригиналу, не в двуязычном виде). Готовый перевод нужен до ...
Перевод новости с польского на русский
Необходимо перевести статью с польского на русский язык.
Приблизительно 1500 слов.
Цену указывайте в рублях.
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