Перевод новости с польского на русский

  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Закрыт12 заявок194 просмотра

Необходимо перевести статью с польского на русский язык.

Приблизительно 1500 слов.

Цену указывайте в рублях.

10 лет назад
roman_golubev
Роман 
43 года
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров