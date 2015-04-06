Здравствуйте. Требуется сделать 100 переводов статей с английского на ИТ тематику и запостить в группе ВК. Перевод должен быть человеческим языком, по типу как публикации ресурсе habrahabr.ru Пишите свою ставку за статью ...
Перевод текстов с немецкого на русский язык
Есть 50 000 символов технического текста на тематику электрооборудования (выключатели, розетки, домофоны, датчики движения, умный дом и т.п.) на немецком языке. Нужен качественный перевод статей (новости, новинки, описания, обзоры) на русский язык. Оплата 100 руб. за 1000 символов текста. Сроки – 3-4 дня.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Переводы34 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуется профессиональный переводчик с русского на итальянский язык. Требуется перевести мета-теги с выполнением всех пунктов оформления: 1) Если предложение начинается с маленькой буквы то и перевод должен начинаться с маленькой. И наоборот. ...Завершен10 лет назад
Здравствуйте, есть небольшой одностраничник, необходимо перевести его на южнокорейский. Скрин сайта приложил. Прошу указывать цену и срок.Завершен10 лет назад
Необходимо перевести статью с польского на русский язык. Приблизительно 1500 слов. Цену указывайте в рублях.Переводы12 заявокЗакрыт10 лет назад
Просим рассмотреть заказ на перевод: Перевод файла во вложении с русского на английский язык ( оформление отдельным файлом согласно оригиналу, не в двуязычном виде). Готовый перевод нужен до ...Переводы15 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо перевести достаточно простой текст - 30 000 знаков с пробелами. Сфера: реклама и PR. Книга в приложении (главы, которые нужно перевести, укажу лично, по запросу)Завершен10 лет назад
нужно перевести 20 англоязычных рецептов на русский язык пример рецепта http://goo.gl/GYSmey на выходе нужно предоставить архив с ворд файлом всех переводов и фотками из соответствующих рецептов в ответе пишите стоимость ...Переводы75 заявокЗакрыт10 лет назад
Ссылка - во вложении. Видео нужно перевести с английского на русский, с таймингом. Обратите внимание на тематику - присутствует весьма специфический американский юмор. От себя "причесывать" шутки не требуется, будет работать редактор, ...Переводы12 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужен качественный перевод вот этого материала http://www.money-marketuk.com/Business-and-Finance/4294-western-banks-axed-59-000-jobs-last-year-more-cuts-to-come-in-europe.html Важно качество перевода и простота и читаемость слога. По бюджету - предлагайтеПереводы4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходима помощь с переводом сайта на англ. и тур. языки. требуется профессионал с богатым опытом переводов именно веб-контента.Переводы20 заявокЗакрыт10 лет назад