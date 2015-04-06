Перевод сайта на южнокорейский

  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Завершен2 заявки163 просмотра

Здравствуйте, есть небольшой одностраничник, необходимо перевести его на южнокорейский. Скрин сайта приложил. Прошу указывать цену и срок.

10 лет назад
razlogov
Иван 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

FPM
41 год
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
259 отзывов(-1)
10 лет назад
$16
3 дня
Рекомендую. Выполнили перевод на корейский точно в срок.
Оперативная оплата, четкое ТЗ, приятный в общении заказчик, рекомендуем!

Заявки фрилансеров

FPM
41 год
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
259 отзывов(-1)
10 лет назад

  • Похожие заказы

  • Перевод страхование русс-англ

    Просим рассмотреть заказ на перевод: Перевод файла во вложении с русского на английский язык ( оформление отдельным файлом согласно оригиналу, не в двуязычном виде). Готовый перевод нужен до ...

    Переводы15 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Перевод 30 000 знаков

    Необходимо перевести достаточно простой текст - 30 000 знаков с пробелами. Сфера: реклама и PR. Книга в приложении (главы, которые нужно перевести, укажу лично, по запросу)

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Перевести 20 рецептов с англ на рус

    нужно перевести 20 англоязычных рецептов на русский язык пример рецепта http://goo.gl/GYSmey на выходе нужно предоставить архив с ворд файлом всех переводов и фотками из соответствующих рецептов в ответе пишите стоимость ...

    Переводы75 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Перевод видео с таймингом

    Ссылка - во вложении. Видео нужно перевести с английского на русский, с таймингом. Обратите внимание на тематику - присутствует весьма специфический американский юмор. От себя "причесывать" шутки не требуется, будет работать редактор, ...

    Переводы12 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужен переводчик с знанием банковских-финансовых терминов

    Нужен качественный перевод вот этого материала http://www.money-marketuk.com/Business-and-Finance/4294-western-banks-axed-59-000-jobs-last-year-more-cuts-to-come-in-europe.html Важно качество перевода и простота и читаемость слога. По бюджету - предлагайте

    Переводы4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад