Здравствуйте, есть небольшой одностраничник, необходимо перевести его на южнокорейский. Скрин сайта приложил. Прошу указывать цену и срок.
Перевод на итальянский
Требуется профессиональный переводчик с русского на итальянский язык.
Требуется перевести мета-теги с выполнением всех пунктов оформления:
1) Если предложение начинается с маленькой буквы то и перевод должен начинаться с маленькой. И наоборот.
2) Если стоят пробелы между словами то их так же нужно ставить
3) Если в конце стоит точка ее в переводе так же нужно ставить.
4) ВАЖНО: не переводить параметры. Если в исходном текст например такой "Работа {category} в компании {company}" то нужно перевести все но не параметры.
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