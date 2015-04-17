Перевод на итальянский

Требуется профессиональный переводчик с русского на итальянский язык.

Требуется перевести мета-теги с выполнением всех пунктов оформления:

1) Если предложение начинается с маленькой буквы то и перевод должен начинаться с маленькой. И наоборот.

2) Если стоят пробелы между словами то их так же нужно ставить

3) Если в конце стоит точка ее в переводе так же нужно ставить.

4) ВАЖНО: не переводить параметры. Если в исходном текст например такой "Работа {category} в компании {company}" то нужно перевести все но не параметры.