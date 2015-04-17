Перевод на итальянский

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Завершен5 заявок146 просмотров

Требуется профессиональный переводчик с русского на итальянский язык.

Требуется перевести мета-теги с выполнением всех пунктов оформления:

1) Если предложение начинается с маленькой буквы то и перевод должен начинаться с маленькой. И наоборот.

2) Если стоят пробелы между словами то их так же нужно ставить

3) Если в конце стоит точка ее в переводе так же нужно ставить.

4) ВАЖНО: не переводить параметры. Если в исходном текст например такой "Работа {category} в компании {company}" то нужно перевести все но не параметры.

10 лет назад
NVContent
Любовь 
35 лет
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Anna_B
Анна 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
месяц назад
10 лет назад
$15
2 дня
Отлично выполнена работа, буду обращаться еще!
Интересный проект и приятное сотрудничество. Спасибо!

Заявки фрилансеров

Anna_B
Анна 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
месяц назад
10 лет назад

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