Переводы с английского

Здравствуйте.

Требуется сделать 100 переводов статей с английского на ИТ тематику и запостить в группе ВК.

Перевод должен быть человеческим языком, по типу как публикации ресурсе habrahabr.ru

Пишите свою ставку за статью или 1000 знаков, и несколько примеров с переводами.