Перевод текста рус-англ на военную тематику

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Завершен9 заявок280 просмотров

Необходимо перевести текст на военную тематику с русского на английский, объемом 2 700 без пробелов.

10 лет назад
zosimov
35 лет
15 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Judiett
Юлия 
41 год
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 лет назад
$6
2 дня
Юлия выполнила работу в оговоренный срок. Оперативно отвечала в скайпе, работа хорошего качества.
Четкое задание, быстрая оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Judiett
Юлия 
41 год
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 лет назад

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