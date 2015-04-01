нужен перевод письма на английский на завтра до 18-00 пример в файле.
Перевод части статьи из научного журнала по экономике
Добрый день, задание очень простое - необходимо переписать на русский язык 4 страницы из научной статьи про онлайн-торговлю. Текст переписать полностью в соответствии с правилами русского языка, перевод точный. Оплата сразу по выполнению.
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