Исполнителю будет дан список англоязычных форумов (до 100 штук). Нужно на каждом из них зарегистрировать аккаунт и в течение недели написать 6 постов в нескольких ветках форумов. Пишите стоимость за 1 сделанный форум. Отчет ...
Перевести с русского на греческий 55 000 символов
Здравствуйте
Нужно перевести с русского на греческий около 55 000 символов, тематика автомобильная.
ОБЯЗАТЕЛЬНО: Пишите примерный ценник за 1к символов
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