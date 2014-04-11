Регистрация и написание сообщений на англоязычных форумах

Исполнителю будет дан список англоязычных форумов (до 100 штук). Нужно на каждом из них зарегистрировать аккаунт и в течение недели написать 6 постов в нескольких ветках форумов.

Пишите стоимость за 1 сделанный форум. Отчет предоставлять в таблице так:

форум, количество постов, ссылка на профиль, логин, пароль.

Язык - английский.