Есть видео ролики на английском языке - мастер классы по фотографии 1-5 мин Нужно перевести и текст сохранить в Word Предлагайте цену и сроки
Перевод статей для информационного сайта
Ссылки, по которым необходимо брать текст:
http://listverse.com/2014/08/12/10-lighthouses-surrounded-by-spooky-legends/
http://listverse.com/2014/07/30/10-bone-chilling-urban-legends/
http://listverse.com/2015/02/14/10-creepy-stories-involving-hitchhiking/
http://listverse.com/2015/03/01/10-intriguing-and-mysterious-archaeological-sites/
http://listverse.com/2014/11/21/10-ridiculous-videogames-marketing-campaigns/
http://listverse.com/2014/05/10/10-crazy-huge-gambling-wins/
http://listverse.com/2015/02/12/10-musical-instruments-with-magical-powers/
http://listverse.com/2014/04/11/10-rock-and-roll-tours-that-ended-tragically/
http://listverse.com/2015/03/11/10-obscure-facts-about-great-works-of-art/
http://listverse.com/2015/01/18/10-untold-adventures-of-roald-dahl/
http://listverse.com/2014/11/04/10-things-everyone-gets-wrong-about-satan/
http://listverse.com/2014/12/22/10-fantastic-facts-about-the-statue-of-liberty/
http://listverse.com/2014/11/15/10-fascinating-facts-about-larry-bird/
http://listverse.com/2014/02/06/10-ancient-sports-that-are-completely-terrifying/
http://listverse.com/2014/08/21/10-strange-stories-about-wine/
http://listverse.com/2015/03/25/10-banknotes-with-hidden-images-and-symbols/
http://listverse.com/2015/03/02/10-famous-writers-with-unsavory-second-careers/
http://listverse.com/2015/03/19/10-weapons-that-backfired-horribly/
http://listverse.com/2014/12/07/10-wonderful-cars-and-their-strange-qualities/
http://listverse.com/2015/02/01/10-ludicrous-scandals-that-the-media-created-from-nothing/
Картинки сохранять не нужно.
Готовый проект в виде текста на русском языке.
+ Напишу развёрнутый отзыв о Вас по окончании работы
Заявки фрилансеров
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