Ссылки, по которым необходимо брать текст: http://listverse.com/2014/08/12/10-lighthouses-surrounded-by-spooky-legends/ http://listverse.com/2014/07/30/10-bone-chilling-urban-legends/ http://listverse.com/2015/02/14/10-creepy-stories-involving-hitchhiking/ http://listverse.com/2015/03/01/10-intriguing-and-mysterious-archaeological-sites/ http://listverse.com/2014/11/21/10-ridiculous-videogames-marketing-campaigns/ http://listverse.com/2014/05/10/10-crazy-huge-gambling-wins/ http://listverse.com/2015/02/12/10-musical-instruments-with-magical-powers/ http://listverse.com/2014/04/11/10-rock-and-roll-tours-that-ended-tragically/ http://listverse.com/2015/03/11/10-obscure-facts-about-great-works-of-art/ http://listverse.com/2015/01/18/10-untold-adventures-of-roald-dahl/ http://listverse.com/2014/11/04/10-things-everyone-gets-wrong-about-satan/ http://listverse.com/2014/12/22/10-fantastic-facts-about-the-statue-of-liberty/ http://listverse.com/2014/11/15/10-fascinating-facts-about-larry-bird/ http://listverse.com/2014/02/06/10-ancient-sports-that-are-completely-terrifying/ http://listverse.com/2014/08/21/10-strange-stories-about-wine/ http://listverse.com/2015/03/25/10-banknotes-with-hidden-images-and-symbols/ http://listverse.com/2015/03/02/10-famous-writers-with-unsavory-second-careers/ http://listverse.com/2015/03/19/10-weapons-that-backfired-horribly/ http://listverse.com/2014/12/07/10-wonderful-cars-and-their-strange-qualities/ http://listverse.com/2015/02/01/10-ludicrous-scandals-that-the-media-created-from-nothing/ Картинки сохранять не нужно. Готовый проект в виде текста на русском языке. + Напишу развёрнутый отзыв о Вас по окончании работы
Действие аккаунта приостановлено!
- $120Переводы48 заявокЗакрыт9 лет назад
- $6
Ссылка, по которой необходимо взять текст: http://listverse.com/2015/02/22/10-incredible-historic-sites-we-lost-forever-due-to-stupidity/ Картинки сохранять не нужно Готовый проект в виде текста на русском языке + Напишу развёрнутый отзыв о Вас по окончании работыПереводы1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $6
Ссылка, по которой необходимо взять текст: http://listverse.com/2015/02/16/10-ships-that-simply-vanished-without-a-trace/ Картинки сохранять не нужно Готовый проект в виде текста на русском языкеПереводы1 исполнительЗавершен9 лет назад
Отзывы фрилансеров
$5
10 баллов
9 лет назад
Cотрудничала с Дмитрием по вопросу перевода статьи с английского языка на русский. Заказчик ясно и четко ставит задачу и цели, которые необходимо достичь, вежливо коммуницирует и хорошо идет на контакт. Работа была оплачена точно в срок! Очень рекомендую для сотрудничества.
Ответный отзыв
Сотрудничал с Екатериной по проекту перевода статьи с английского языка. Остался доволен сотрудничеством Качество работы - всё переведено в соответствии с требованиями и исходным текстом. Соблюдение сроков - претензий нет. Работа была выполнена именно в обговорённый срок. Коммуникация - человек достаточно быстро отвечает на приватные сообщения, грамотно и вежливо общается. Рекомендую.
$6
10 баллов
9 лет назад
Спасибо, Дмитрий, что доверили свой проект. Было приятно поработать над переводом статьи, к тому же очень интересной) Оплата без задержек, ТЗ четкое и понятное. Рекомендую как ответственного заказчика.
Ответный отзыв
Очень понравилось сотрудничать с данным фрилансером. Качество работы - нареканий нет. Пунктуация, орфография - всё в порядке. Стиль переводимого текста сохранён. Соблюдение сроков - нареканий нет. Работа была выполнена именно в обговорённый срок. Коммуникация - нареканий нет. Человек быстро и вежливо отвечает на сообщения. Рекомендую!)