Cотрудничала с Дмитрием по вопросу перевода статьи с английского языка на русский. Заказчик ясно и четко ставит задачу и цели, которые необходимо достичь, вежливо коммуницирует и хорошо идет на контакт. Работа была оплачена точно в срок! Очень рекомендую для сотрудничества.