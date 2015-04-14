Перевод статьи по Психологии восприятия с английского на русский

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Завершен30 заявок402 просмотра

Здравствуйте, коллеги. Мне необходимо перевести статью

http://www.neurosciencemarketing.com/blog/articles/cognitive-biases-cro.htm

надписи на картинках тоже, в идеале оформить перевод так же как в статье.

10 лет назад
igorspin
Игорь 
41 год
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

AnnaUl
Анна 
35 лет
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
10 лет назад
$28
4 дня
Сотрудничеством доволен.
Спасибо, сотрудничеством довольна!

Заявки фрилансеров

AnnaUl
Анна 
35 лет
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
10 лет назад

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