Письм. с нем на рус презентацию о молоке

Нужно перевести powerpoint презентацию с немецкого на русский. Тематика - молочные продукты. Примерно 750 слов. Требования к вам: у вас должен быть опыт переводов, грамотный русский язык. Профильное лингвистическое образование желательно, но необязательно. Чтобы оставить свою заявку, выполните тестовый перевод приложенного отрывка. Обязательно укажите желаемое вознаграждение в российских рублях или гривнах + примерные сроки выполнения.