Cтатья на английском языке о монетизации блога

  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Закрыт5 заявок178 просмотров

Тема статьи: how to earn money from blog

Для сайта: magenet.com

Нужно написать новую статью по теме «how to earn money from blog». Статья для USA на АНГЛЙСКОМ языке БЕЗ ГРАММАТИЧЕСКИХ ОШИБОК. Определил в переводы, не знаю можно ли заказывать копирайт на английском.

Статья должна быть продуманной, аналитической и интересной, уровень текста должен соответствовать уровню печатного издания. Перед написанием необходимо проанализировать минимум 3–5 источников. О чем писать я изложил ниже.

Запросы (ключевые слова):

how can i earn money from my blog

earn money with wordpress blog

blogging in wordpress

how to create a blog site and earn money

earning money through blogs

earning money with blog

О чем писать:

- Рассмотреть все виды заработка на блоге (контекстная реклама, баннеры, особенно выделить продажу ссылок, пожертвования и т.д.)

- Плюсы и минусы каждого метода.

- От чего зависит размер зароботка (тематика, трафик, PR)

- Рассказать про плагин http://wordpress.org/plugins/website-monetization-...

- Список рекомендаций, секретов.

Требования: количество символов от 8000 и желательно побольше

использовать 4–6 изображений на ваше усмотрение по данной теме (фото должны быть отличного качества и органично вписываться в тексте)

большим плюсом будет ссылка на интересное, тематическое видео

текст должен быть хорошо структурированным (абзацы, подпункты, выделение)

!!!Напишите стоимость 1000 знаков без пробелов, ваш опыт в англ. копирайте и познания в SEO.

WordPress
10 лет назад
linksmanagement
Андрей 
40 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Перевод 250 текстов с рус. на англ.

    $700

    Добрый день, ищу нескольких исполнителей для перевода крупного портала о татуировках на английский язык. 250 текстов 2-4 тысячи символов каждый. Условия обсуждаются индивидуально. В комментариях прошу указать опыт (уровень языка, имеющиеся ...

    Переводы33 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Перевод двух заметок тематики "лесозаготовка"

    $8

    Прилагаю документ MS Word с обоими текстами и два изображения в формате jpeg - сканы журналов, откуда, собственно, и взяты тексты. Цена - 2USD за 1000 знаков без пробелов. Время выполнения - 48 часов.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Перевод с русского на французский язык инструкции мед.оборудования

    Необходим перевод инструкций медицинского оборудования. Объем от 20 до 25 страниц. Срок выполнения перевода 13 апреля 2015 года. Если качество устроит будет еще такой же объем на 19 апреля 2015г. Ставка 160 р. ...

    Переводы4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Письм. с нем на рус презентацию о молоке

    Нужно перевести powerpoint презентацию с немецкого на русский. Тематика - молочные продукты. Примерно 750 слов. Требования к вам: у вас должен быть опыт переводов, грамотный русский язык. Профильное лингвистическое образование желательно, но необязательно. Чтобы оставить ...

    PowerPoint
    Переводы9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Перевод cms Script PAG

    Здравствуйте, нужно качественно выполнить перевод доски объявлений с английского языка на русский, lang файл для перевода в приложениях, здесь можно посмотреть какая фраза за что отвечает http://www.script-pag.com/demo/en/, пользовательская часть скрипта, админка скрипта http://www.script-pag.com/demo/en/admin/. Просьба в ...

    Переводы6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Перевод на польский

    Добрый день, нужно перевести на польский 60 000 знаков. Тематика - общая. Жду Ваших предложений!

    Переводы9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад