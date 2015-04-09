Добрый день, ищу нескольких исполнителей для перевода крупного портала о татуировках на английский язык. 250 текстов 2-4 тысячи символов каждый. Условия обсуждаются индивидуально. В комментариях прошу указать опыт (уровень языка, имеющиеся ...
Cтатья на английском языке о монетизации блога
Тема статьи: how to earn money from blog
Для сайта: magenet.com
Нужно написать новую статью по теме «how to earn money from blog». Статья для USA на АНГЛЙСКОМ языке БЕЗ ГРАММАТИЧЕСКИХ ОШИБОК. Определил в переводы, не знаю можно ли заказывать копирайт на английском.
Статья должна быть продуманной, аналитической и интересной, уровень текста должен соответствовать уровню печатного издания. Перед написанием необходимо проанализировать минимум 3–5 источников. О чем писать я изложил ниже.
Запросы (ключевые слова):
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how to create a blog site and earn money
earning money through blogs
earning money with blog
О чем писать:
- Рассмотреть все виды заработка на блоге (контекстная реклама, баннеры, особенно выделить продажу ссылок, пожертвования и т.д.)
- Плюсы и минусы каждого метода.
- От чего зависит размер зароботка (тематика, трафик, PR)
- Рассказать про плагин http://wordpress.org/plugins/website-monetization-...
- Список рекомендаций, секретов.
Требования: количество символов от 8000 и желательно побольше
использовать 4–6 изображений на ваше усмотрение по данной теме (фото должны быть отличного качества и органично вписываться в тексте)
большим плюсом будет ссылка на интересное, тематическое видео
текст должен быть хорошо структурированным (абзацы, подпункты, выделение)
!!!Напишите стоимость 1000 знаков без пробелов, ваш опыт в англ. копирайте и познания в SEO.
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