Перевод с русского на итальянский

Здравствуйте, нужно качественно выполнить перевод доски объявлений с английского языка на русский, lang файл для перевода в приложениях, здесь можно посмотреть какая фраза за что отвечает http://www.script-pag.com/demo/en/, пользовательская часть скрипта, админка скрипта http://www.script-pag.com/demo/en/admin/. Просьба в ...