Перевод с русского на итальянский

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Завершен4 заявки136 просмотров

Необходимо перевести резюме из 3х страниц А4 с русского на итальянский. Работа срочная.

10 лет назад
sergigabyte
Сергей 
34 года
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

FPM
41 год
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
259 отзывов(-1)
10 лет назад
$12
1 день
Перевод был выполнен точно и в сжатые сроки! Работой доволен, рекомендую к сотрудничеству!
Оперативная оплата, приятный в общении заказчик. Довольны, рекомендуем к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

FPM
41 год
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
259 отзывов(-1)
10 лет назад

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