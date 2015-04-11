Добрый день, ищу нескольких исполнителей для перевода крупного портала о татуировках на английский язык. 250 текстов 2-4 тысячи символов каждый. Условия обсуждаются индивидуально. В комментариях прошу указать опыт (уровень языка, имеющиеся ...
Перевод с русского на итальянский
Необходимо перевести резюме из 3х страниц А4 с русского на итальянский. Работа срочная.
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