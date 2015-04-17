Перевод двух заметок тематики "лесозаготовка"

$8
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Завершен9 заявок180 просмотров

Прилагаю документ MS Word с обоими текстами и два изображения в формате jpeg - сканы журналов, откуда, собственно, и взяты тексты. Цена - 2USD за 1000 знаков без пробелов. Время выполнения - 48 часов.

10 лет назад
Krokodil07
Аскер 
31 год
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Ghafourian
39 лет
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
10 лет назад
$8
2 дня
Работа выполнена очень качественно! Исполнитель идет на контакт и принимает во внимание пожелания заказчика.
прекрасный , адекватный и отзывчивый заказчик, буду с удовольствием работать в дальнейшем

Заявки фрилансеров

Ghafourian
39 лет
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
10 лет назад