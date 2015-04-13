Доброго дня! Необходимо опубликовать комментарии на английском языке на App store. Работать можно с ПК. Хороший английский! За доп информацией пишите пжл в лс.
Перевести техническую статью на английский
Необходимо сделать качественный перевод данной статьи: http://habrahabr.ru/company/pt/blog/142479/
Оставляйте стоимость перевода в заявке, пожалуйста.
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