Проверить правильность заполнения анкеты на немецком языке

Это анкета для поступления в ВУЗ по системе UNI-Asist.

Всего 3 одинаковых анкеты по 4 листа.

Нужно проверить правильность заполнения немецкого текста, без ошибок ли текст, так как иногда пользовались гуглтранслейтом.

Одну страницу анкеты прикрепил.

Т.е. к переводу текста реально мало.

На выходе жду документик, где будут указаны правки.