Проверить правильность заполнения анкеты на немецком языке

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Завершен5 заявок159 просмотров

Это анкета для поступления в ВУЗ по системе UNI-Asist.

Всего 3 одинаковых анкеты по 4 листа.

Нужно проверить правильность заполнения немецкого текста, без ошибок ли текст, так как иногда пользовались гуглтранслейтом.

Одну страницу анкеты прикрепил.

Т.е. к переводу текста реально мало.

На выходе жду документик, где будут указаны правки.

10 лет назад
iamacolor
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FPM
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10 лет назад
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Приятный в общении заказчик, никаких претензий, рекомендуем к сотрудничеству!

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FPM
41 год
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
259 отзывов(-1)
10 лет назад