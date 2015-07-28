Легкий и современный дизайн для ваших проектов

Разрабатываю современные дизайны сайтов и удобные интерфейсы.

Работаю в среде Adobe Photoshop CS6, Illustrator и Corel Draw, владею основами верстки (css3 + HTML5), соблюдаю аккуратность и иерархию в PSD проекте.

Ориентирован на западный веб-дизайн, применяю современные тенденции и к отечественным веб-проектам. У меня в почете чистота, минимализм, аккуратность и "воздух".

Люблю работу с типографикой, стиль flat, читать блоги по дизайну и хабр.

Предпочтение отдаю долгосрочным проектам и работе в команде.

Вы будете довольны моей работой.

https://www.free-lance.ru/users/iamaColor/

http://brainstorage.me/iamacolor/