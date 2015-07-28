Легкий и современный дизайн для ваших проектов
Разрабатываю современные дизайны сайтов и удобные интерфейсы.
Работаю в среде Adobe Photoshop CS6, Illustrator и Corel Draw, владею основами верстки (css3 + HTML5), соблюдаю аккуратность и иерархию в PSD проекте.
Ориентирован на западный веб-дизайн, применяю современные тенденции и к отечественным веб-проектам. У меня в почете чистота, минимализм, аккуратность и "воздух".
Люблю работу с типографикой, стиль flat, читать блоги по дизайну и хабр.
Предпочтение отдаю долгосрочным проектам и работе в команде.
Вы будете довольны моей работой.
https://www.free-lance.ru/users/iamaColor/
Портфолио
- Пограмка для мероприятия255 просмотров
- Моя визитка203 просмотра
- Посадочная страница (landing)181 просмотр
- Сайт продакш-студии "AIMVI"190 просмотров
- Сайт артиста164 просмотра
- Сайт ресторана publiquebar154 просмотра
- Прототипирование мобильных интерфейсов. Мокап.230 просмотров
- Saving nature. Защитники животных.135 просмотров
- Баннер для HR-агенства156 просмотров
- Landing page180 просмотров
- Дизайн Email-письма189 просмотров
- Главная страница автосалона181 просмотр
Дизайн сайтов
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