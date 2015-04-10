Перевод 5000 зн на чешский, польский, словацкий

Это анкета для поступления в ВУЗ по системе UNI-Asist. Всего 3 одинаковых анкеты по 4 листа. Нужно проверить правильность заполнения немецкого текста, без ошибок ли текст, так как иногда пользовались гуглтранслейтом. ...