Перевод 5000 зн на чешский, польский, словацкий

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Закрыт9 заявок169 просмотров

Необходим перевод небольшого текста (маркировки, рекламно-информационный текст) на чешский, польский, словацкий.

Приветствуется оперативность - до 10 часов. Переводчикам, работающим по всем трем языкам - приоритет.

Жду предложений по цене и срокам.

Спасибо

10 лет назад
Dudikofff
43 года
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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