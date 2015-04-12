Надо перевести названия ~6.5к товаров. Вручную, или как-то автоматически — не важно, главное чтобы на выходе более-менее человеческое что-то получилось. Файл прикреплен, открывайте wordpad или каким-нибудь нормальным редактором, в блокноте строки сливаются.
Перевести с рус. на анг. до 14 часов по Киеву. 3,5К знаков Украина.
Извините, заказ отдал знакомой. Всем спасибо, извините за потраченое время.
Перевести с русского на английский до 14 часов по Киеву
3,5 тысячи знаков без пробелов.
Тематика - общая лексика, текст для презентации товара - электроника.
Только Украина, оплата на Приват.
Заявки фрилансеров
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