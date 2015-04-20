Перевести названия ~6.5к товаров

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Завершен19 заявок324 просмотра

Надо перевести названия ~6.5к товаров. Вручную, или как-то автоматически — не важно, главное чтобы на выходе более-менее человеческое что-то получилось.

Файл прикреплен, открывайте wordpad или каким-нибудь нормальным редактором, в блокноте строки сливаются.

10 лет назад
BOB41K
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

AiR0
29 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
$60
10 дней
Проделанной работой остался полностью доволен. Андрей знает свое дело, все сделал четко и даже раньше указанных сроков. Рекомендую!
Правильно поставленные требования и быстрая оплата. Было приятно сотрудничать.

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AiR0
29 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад

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