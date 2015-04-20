Необходим перевод небольшого текста (маркировки, рекламно-информационный текст) на чешский, польский, словацкий. Приветствуется оперативность - до 10 часов. Переводчикам, работающим по всем трем языкам - приоритет. Жду предложений по цене и срокам. Спасибо
Перевести названия ~6.5к товаров
Надо перевести названия ~6.5к товаров. Вручную, или как-то автоматически — не важно, главное чтобы на выходе более-менее человеческое что-то получилось.
Файл прикреплен, открывайте wordpad или каким-нибудь нормальным редактором, в блокноте строки сливаются.
Выбранный исполнитель
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