Перевод с английского срочно

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Завершен10 заявок237 просмотров

Нужно быстро перевести небольшой простой текст. Текст во вложении.

10 лет назад
totnsk
38 лет
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Anna_Igorevna_
Анна 
32 года
10 лет в сервисе
Была
месяц назад
10 лет назад
$3
1 день
Анна мне очень помогла со срочной работой. Все выполнила быстро и качественно. Сотрудничество с Анной доставило только приятные эмоции.
Благодарна Екатерине за сотрудничество. Ответственный и порядочный заказчик. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Anna_Igorevna_
Анна 
32 года
10 лет в сервисе
Была
месяц назад
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