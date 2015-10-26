totnsk

Екатерина totnsk

 
38 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

mumitroll_miha
Алексей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Английский язык
Все шикарно!
Все хорошо. +
Ответный отзыв
vitalkoihn
Виталий 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$120
10 баллов
9 лет назад
Срочный диплом по бухучету
Как всегда проблем с работодателем нету, всё чётко и быстро!
Все отлично! Рекомендую.
Ответный отзыв
lokomotiv123
Андрей 
43 года
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$33
10 баллов
10 лет назад
Международные отношения
Все отлично! Спасибо за сотрудничество!
Благодарю Андрея за качественно выполненную работу.
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lokomotiv123
Андрей 
43 года
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Диплом по менеджменту / маркетинг
Все отлично! Спасибо за сотрудничество!
Все хорошо, спасибо за работу.
Ответный отзыв
dedtalash
41 год
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$1
10 баллов
10 лет назад
Диплом Многоканальные телекоммуникационные системы
Отличный заказчик! Работа без проблем!
Александр отлично справился с довольно непростой дипломной работой. С терпением отнесся к задержке оплаты с моей стороны. Очень хороший автор!
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