Перевод ру/ен на испанский для Google Play Маркета

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Завершен3 заявки120 просмотров

Требуется привести описание приложения и тексты из приложения на испанский. Исходник есть в ру и в ен.

Всего около 1к символов. Текст специфический.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appmobinfo.weddingdresses

10 лет назад
A-Becks
52 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

FPM
41 год
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
259 отзывов(-1)
10 лет назад
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1 день
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Заявки фрилансеров

FPM
41 год
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
259 отзывов(-1)
10 лет назад

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