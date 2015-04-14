Нужен качественный перевод с английского. Тема - линейное судоходство. Соответственно в статье много экономических терминов. Обьем 20 страниц (скан из книги). В заявке прошу указать точную цену и срок. И перевод ...
Перевод с русского на грузинский
Необходим перевод прикрепленного письма с русского на грузинский до 10:30 по киевскому времени.
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