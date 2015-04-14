Требуется привести описание приложения и тексты из приложения на итальянский+арабский. Всего около 1к символов. Текст специфический.
Перевод с англ
Нужен качественный перевод с английского. Тема - линейное судоходство. Соответственно в статье много экономических терминов. Обьем 20 страниц (скан из книги).
В заявке прошу указать точную цену и срок. И перевод фрагмента, для оценки качества перевода.
"The long-term developments have featured the shift in management philosophy away from managing functions individually to managing them as linked components of supply chain business processes. This has had important implications for the expectations of shippers and the service decisions of shipping companies."
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