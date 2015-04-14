Перевод с англ

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Закрыт18 заявок393 просмотра

Нужен качественный перевод с английского. Тема - линейное судоходство. Соответственно в статье много экономических терминов. Обьем 20 страниц (скан из книги).

В заявке прошу указать точную цену и срок. И перевод фрагмента, для оценки качества перевода.

"The long-term developments have featured the shift in management philosophy away from managing functions individually to managing them as linked components of supply chain business processes. This has had important implications for the expectations of shippers and the service decisions of shipping companies."

10 лет назад
FireofFantasy
Ирина 
31 год
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад

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