Перевод инвойсов англ-русс

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Закрыт9 заявок206 просмотров

Здравствуйте,

Просим рассмотреть заказ на перевод инвойсов.

Требуется перевести с англ. на русс. с сохранением оформления согласно оригинала.

Каждый файл переводится в отдельный файл.

Пример оформления текста - прилагаем.

Сами файлы на перевод прилагаем в архиве.

Срок подготовки перевода - до 09.00 по МСК 25.04.2015.

Просим оценить по стоимости исходя из расчета за 1800 зн. с пробелами по статистике готового перевода на русс.

10 лет назад
qua1ity
Иван 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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