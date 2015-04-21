Перевод на немецкий язык. Срочно

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Завершен4 заявки238 просмотров

Для профессиональных переводчиков.

Нужно перевести на немецкий язык (для подачи в консульство):

1. Характеристика - 1стр

2. Мотивационное письмо - 1 стр

3. Трудовая книжка - 3,5 стр

4. - Аттестат школьный

От вас опыт, возможность и стоимость

Срок 21.04.15 до 04.00 московское время. Рано утром!!! лучше еще раньше

10 лет назад
Kovboy
54 года
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

textmeister
Евгения 
31 год
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
1 отзыв
10 лет назад
$1
1 день
Быстро, в срок, качественно Не смотря на супер сжатые сроки, исполнитель выполнил задание согласно заявленным требованиям
Большое спасибо за интересный заказ, своевременную оплату, приятный отзыв. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

textmeister
Евгения 
31 год
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
1 отзыв
10 лет назад