Доброго времени. Нужно перевести с русского на китайской (с техническим уклоном), задание на сегодня, текст на пол страницы. Перевод должен быть грамотным, и понятным для китайской стороны(производителю), потому как будет показан ...
Перевод на немецкий язык. Срочно
Для профессиональных переводчиков.
Нужно перевести на немецкий язык (для подачи в консульство):
1. Характеристика - 1стр
2. Мотивационное письмо - 1 стр
3. Трудовая книжка - 3,5 стр
4. - Аттестат школьный
От вас опыт, возможность и стоимость
Срок 21.04.15 до 04.00 московское время. Рано утром!!! лучше еще раньше
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