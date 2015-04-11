FastTranslation

Сергей FastTranslation

 
32 годаУкраина/Сумы
11 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад

Здравствуйте!

Готов выполнить перевод, копирайт или рерайт. Работаю без посредников !

Контактные данные:

Skype whiteman. ( с точкой в конце)

Почта [email protected]

Моб. +380664510009

Обязательна предоплата в размере 30 - 50%, если работаем впервые!

Главное требование - четкое ТЗ!

О себе:

Дипломированный переводчик с опытом работы более 5 лет.

Стоимость и сроки:

Стоимость и сроки выполнения перевода оговариваются отдельно с каждым заказчиком, в зависимости от тематики, языка и сроков.

----------Переводы-----------

С/НА

-русский

-английский

-немецкий

-украинский

Все переводы выполняю с учетом всех требований, качественно и в срок.

О всех деталях можем поговорить здесь или по указанным выше контактным данным.

Жду Ваших писем!

В онлайн ежедневно.

С уважением,

Гордиенко Сергей

Отзывы заказчиков
pokolok
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
7 баллов
8 лет назад
Наполнение интернет-магазина (оцифровка печатного каталога)
Взялся с большим энтузиазмом, и довел дело до конца, но к сожалению сильно не успел в срок. В результате с клиентом была потеряна связь за это время. Пока пытались безрезультатно связаться с клиентом, узнали через третьих лиц что он соскочил и ушел к конкурентам... В итоге, к сожалению, Сергею мы не смогли выплатить всю сумму по заказу, только предоплату. Сам исполнитель всегда на связи и старается разобраться в задаче, даже если что-то не понятно.
Приятно было поработать, заказчик четко поставил задачу, проверил и оплатил в срок !
Ответный отзыв
Vlad-R
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$3
5 баллов
8 лет назад
Перевод RU -> ENG
Система weblancer.net просит ставить отзыв за то, о чём ещё невозможно судить, а именно это "Качество работы" за переводы. Оценку за это можно ставить не ранее чем через 5-7 месяцев. За качество ставлю пока самую минимальную и только из-за навязывания этой системой своих непродуманных действий. Что такое "коммуникации" вообще не понимаю, это что ЖКХ или что это, нет никаких подсказок при наведении мышкой.
Рекомендую Владимира, как порядочного заказчика. Четкая постановка задачи, быстрая проверка, своевременная оплата!
Ответный отзыв
webbaster
Виталий 
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
$25
10 баллов
9 лет назад
Перевод технической документации на термопластавтомат
Все хорошо! Спасибо за работу.
Было приятно поработать с Виталием, точное ТЗ, всегда на связи, оплата в срок!
Ответный отзыв
Krasavin
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$25
10 баллов
9 лет назад
Перевести брошюру
Работа понравилась! Всегда на связи, приятен в общении, правки и редакции оперативно внесены. Буду по возможности обращаться!
Приятный человек в общении, четкая постановка задачи, своевременная оплата, на связи регулярно, рекомендую как порядочного и пунктуального заказчика !
Ответный отзыв
Krokodil07
Аскер 
30 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$2
9 баллов
9 лет назад
Перевод короткой статьи о лесозаготовительной технике
Работа выполнена достаточно качественно! Рекомендую!
Приятный человек в общении, знает чего хочет, своевременно оплачивает, на связи регулярно, рекомендую как порядочного и пунктуального заказчика !
Ответный отзыв