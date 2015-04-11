Сергей FastTranslationFastTranslation
Здравствуйте!
Готов выполнить перевод, копирайт или рерайт. Работаю без посредников !
Контактные данные:
Skype whiteman. ( с точкой в конце)
Почта [email protected]
Моб. +380664510009
Обязательна предоплата в размере 30 - 50%, если работаем впервые!
Главное требование - четкое ТЗ!
О себе:
Дипломированный переводчик с опытом работы более 5 лет.
Стоимость и сроки:
Стоимость и сроки выполнения перевода оговариваются отдельно с каждым заказчиком, в зависимости от тематики, языка и сроков.
----------Переводы-----------
С/НА
-русский
-английский
-немецкий
-украинский
Все переводы выполняю с учетом всех требований, качественно и в срок.
О всех деталях можем поговорить здесь или по указанным выше контактным данным.
Жду Ваших писем!
В онлайн ежедневно.
С уважением,
Гордиенко Сергей
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