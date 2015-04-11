Взялся с большим энтузиазмом, и довел дело до конца, но к сожалению сильно не успел в срок. В результате с клиентом была потеряна связь за это время. Пока пытались безрезультатно связаться с клиентом, узнали через третьих лиц что он соскочил и ушел к конкурентам... В итоге, к сожалению, Сергею мы не смогли выплатить всю сумму по заказу, только предоплату. Сам исполнитель всегда на связи и старается разобраться в задаче, даже если что-то не понятно.