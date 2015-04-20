Перевести научную статью срочно

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Закрыт9 заявок280 просмотров

Привет,

нужно перевести на русский http://www.engr.uconn.edu/~dqg/papers/e4mas.pdf на сегодняшний вечер.

Если реально, озвучьте стоимость

10 лет назад
alexander_z
Александр 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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