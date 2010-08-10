alexander_z

Александр alexander_z

 
35 летУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
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  • Аналитика и правки в сайт (Yii framework)

    $100

    Необходимо *в течении дня* внести 3 правки в функционал сайта (Yii), изменить несколько строчек в HTML шаблоне и подключить Google Analytics. Все очень срочно и не сложно. Оплата соответствующая.

    HTMLYiiПравки на сайт
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Движок для сайта недвижимости. Желательно на PHP

    $400

    Необходимо написать движок для сайта базы недвижимости на PHP. Возможно использование любых средств упрощающих жизнь: фреймворков, переделка готовых скриптов и движков. Дизайн и верстка есть. Надо будет прикрутить. По функционалу: - поиск, отображение и добавление квартир - комментарии к объектам недвижимости - рейтинги ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Верстка дизайна + jQuery

    Верстка дизайна + jQuery Если вы хороший верстальщик и любите jQuery, мое обращение для вас. 1) Нужно заверстать дизайн на базе плагина Masonry (+ дописать к нему немного кода из тутуриала). 2) Прикрутить Nivo Slider, prettyPhoto и History. 3) ...

    jQueryAjax
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • HTML шаблон на jQuery

    $50

    Желательно Киев. Для тех кто дружит с jQuery: Нужен шаблон по примеру http://www.funkhausdesign.com/ Ничего сверхъестественного, использовать плагин Masonry (только не наглый копипаст из туториала). Дизайна не будет (серые блоки заданных размеров на белом фоне). Более подробное ТЗ - при личном ...

    HTMLjQuery
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
crtv
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$400
10 баллов
13 лет назад
Движок для сайта недвижимости. Желательно на PHP
Отличный заказчик, знает чего хочет, все вопросы решаются быстро, приятный в общении. В общем доволен сотрудничеством надеюсь ещё поработаем :)
Мне повезло что Артем откликнулся на мою вакансию. Ответственный и пунктуальный. Сделал все что надо было сделать. Даже то, о чем я забыл его попросить. Советую его всем, как отличного специалиста!
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