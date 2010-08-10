alexander_z

Привет, нужно перевести на русский http://www.engr.uconn.edu/~dqg/papers/e4mas.pdf на сегодняшний вечер. Если реально, озвучьте стоимость
- Переводы9 заявокЗакрыт9 лет назад
- $100
Необходимо *в течении дня* внести 3 правки в функционал сайта (Yii), изменить несколько строчек в HTML шаблоне и подключить Google Analytics. Все очень срочно и не сложно. Оплата соответствующая.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $400
Необходимо написать движок для сайта базы недвижимости на PHP. Возможно использование любых средств упрощающих жизнь: фреймворков, переделка готовых скриптов и движков. Дизайн и верстка есть. Надо будет прикрутить. По функционалу: - поиск, отображение и добавление квартир - комментарии к объектам недвижимости - рейтинги ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Верстка дизайна + jQuery Если вы хороший верстальщик и любите jQuery, мое обращение для вас. 1) Нужно заверстать дизайн на базе плагина Masonry (+ дописать к нему немного кода из тутуриала). 2) Прикрутить Nivo Slider, prettyPhoto и History. 3) ...HTML-верстка1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $50
Желательно Киев. Для тех кто дружит с jQuery: Нужен шаблон по примеру http://www.funkhausdesign.com/ Ничего сверхъестественного, использовать плагин Masonry (только не наглый копипаст из туториала). Дизайна не будет (серые блоки заданных размеров на белом фоне). Более подробное ТЗ - при личном ...HTML-верстка1 исполнительЗакрыт13 лет назад