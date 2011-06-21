Доброго времени суток Нужно заняться продвижением сервиса для онлайн-заказа доставки еды из различных заведений (Наверняка уже видели такие, их много. Если нет, то покажу) Зарегистрирован новый домен в зоне .COM Если это очень плохо скажется на раскрутке, ...
Опыт работы в роли веб-разработчика (backend) > 5 лет, отлично владею следующими технологиями:
PHP5 , Go (Golang), JavaScript (AJAX), CSS/3, HTML/5, CoffeeScript, LESS
Yii2, Yii1, Kohana, CodeIgniter, AngularJS, jQuery и т.п.
MySQL, PostgreSQL, Redis; Сложные запросы, оптимизация
Linux, Apache, Nginx, Sphinx, Git, SVN, Redmine и т.п.
- Поисковые системы (SEO)27 заявокЗакрыт9 лет назад
- $360
Есть дизайн сайта в виде psd, его нужно сверстать в html. Сами макеты и описание к ним при личной переписке с выбранным исполнителемHTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $360
Есть дизайн сайта в виде psd, его нужно сверстать в html. Сами макеты и описание к ним при личной переписке с выбранным исполнителемHTML-верстканет заявокЗакрыт10 лет назад
- $1400
Необходимо разработать дизайн для сайта-доски объявлений. Тематика - частные услуги для населения. Бриф с описанием и пожеланиями при личной переписке с выбранным кандидатомДизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $75
Здравствуйте! Нужно придумать легкопроизносимый и звучный домен, желательно, что бы он содержал в себе тематику сайта По возможности, домен не должен содержать цифры и дефисы, но это не критично Тема сайта — биржа труда для частников. Ближайший аналог ...Нейминг и Слоганы1 исполнительЗавершен11 лет назад
Добрый день, есть 150 фотографий спортивных товаров фон которых нужно сделать белым цветом Для ориентировки --- в среднем на обработку одной фотки уходит 2-3 минуты. Ну это у меня, а я с фотошопом знаком достаточно поверхностно Фотографии ...Обработка фотографий8 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте. Нужен дизайн для сайта. Ближайший аналог - gdeprofi . ru Пожалуйста, указывайте приблизительную цену и сроки Было бы здорово, если бы вы ознакомились со всем функционалом сайта, прежде чем давать оценку. Логин и пароль от ЛК gdeprofi - ...Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день. Нужно попасть в топ яндекса во всех регионах по запросам: заказать такси, заказ такси, заказ такси онлайн, заказ такси через интернет, такси онлайн, заказать такси через интернет и т.д. ( с запросами нужно будет ...Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт13 лет назад