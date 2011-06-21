От всего сердца желаю всем неймерам, да и просто исполнителям, таких заказчиков! Артем - один из немногих людей, готовых вести диалог, имеющих свое видение и, что немаловажно, ВКУС! Кроме того, отмечу, что всегда приятно работать с человеком, который вежлив в общении и практически всегда находится он-лайн (те, кто работает в сети, знает, как это важно). Огромного процветания Вашему проекту!