crtv

Артем crtv

 
34 годаРоссия/Воронеж
13 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Веб-разработка

Опыт работы в роли веб-разработчика (backend) > 5 лет, отлично владею следующими технологиями:

PHP5 , Go (Golang), JavaScript (AJAX), CSS/3, HTML/5, CoffeeScript, LESS

Yii2, Yii1, Kohana, CodeIgniter, AngularJS, jQuery и т.п.

MySQL, PostgreSQL, Redis; Сложные запросы, оптимизация

Linux, Apache, Nginx, Sphinx, Git, SVN, Redmine и т.п.

PHPJavascriptMySQLPostgreSQLHTMLCSSjQueryLinuxNginxApacheAjaxYiiRedmineRedisGolangGitCodeIgniter

  • Продвижение сервиса доставки еды

    Доброго времени суток Нужно заняться продвижением сервиса для онлайн-заказа доставки еды из различных заведений (Наверняка уже видели такие, их много. Если нет, то покажу) Зарегистрирован новый домен в зоне .COM Если это очень плохо скажется на раскрутке, ...

    Поисковые системы (SEO)27 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Разработка дизайна для сайта

    $1400

    Необходимо разработать дизайн для сайта-доски объявлений. Тематика - частные услуги для населения. Бриф с описанием и пожеланиями при личной переписке с выбранным кандидатом

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Придумать домен и слоган для сервиса

    $75

    Здравствуйте! Нужно придумать легкопроизносимый и звучный домен, желательно, что бы он содержал в себе тематику сайта По возможности, домен не должен содержать цифры и дефисы, но это не критично Тема сайта — биржа труда для частников. Ближайший аналог ...

    Нейминг и Слоганы1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Убрать фон с фотографий. 150 штук. Срочно

    Добрый день, есть 150 фотографий спортивных товаров фон которых нужно сделать белым цветом Для ориентировки --- в среднем на обработку одной фотки уходит 2-3 минуты. Ну это у меня, а я с фотошопом знаком достаточно поверхностно Фотографии ...

    Photoshop
    Обработка фотографий8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн сайта

    Здравствуйте. Нужен дизайн для сайта. Ближайший аналог - gdeprofi . ru Пожалуйста, указывайте приблизительную цену и сроки Было бы здорово, если бы вы ознакомились со всем функционалом сайта, прежде чем давать оценку. Логин и пароль от ЛК gdeprofi - ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов18 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Раскрутка сайта "заказать такси онлайн"

    Добрый день. Нужно попасть в топ яндекса во всех регионах по запросам: заказать такси, заказ такси, заказ такси онлайн, заказ такси через интернет, такси онлайн, заказать такси через интернет и т.д. ( с запросами нужно будет ...

    Поисковые системы (SEO)10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
alraa
35 летУкраина
12 лет в сервисе
онлайн
$360
10 баллов
10 лет назад
Верстка psd макетов в html
Все отлично. Спасибо!
Превосходное качество верстки, очень оперативная работа, вежливое и конструктивное общение! Сделали даже чуть больше чем было запланировано изначально. В общем репутация Александра говорит сама за себя! Большое спасибо за такую замечательную работу
Ответный отзыв
Artarina
Ирина 
38 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$1400
10 баллов
10 лет назад
Разработка дизайна для сайта
Артем очень достойный заказчик. Полностью довольна нашим сотрудничеством, хотелось бы чтобы всем фрилансерам как можно чаще встречались клиенты с таким грамотным и вдумчивым подходом к работе.
Ирина очень талантливый и ответственный профессионал. Работа была выполнена на высоком уровне и со вкусом, все пожелания учитывались и вносились моментально. При этом проект закончили раньше оговоренных сроков. Сотрудничеством доволен, большое спасибо за такой результат! :)
Ответный отзыв
promoanna
Анна 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$75
10 баллов
11 лет назад
Придумать домен и слоган для сервиса
От всего сердца желаю всем неймерам, да и просто исполнителям, таких заказчиков! Артем - один из немногих людей, готовых вести диалог, имеющих свое видение и, что немаловажно, ВКУС! Кроме того, отмечу, что всегда приятно работать с человеком, который вежлив в общении и практически всегда находится он-лайн (те, кто работает в сети, знает, как это важно). Огромного процветания Вашему проекту!
Очень доволен сотрудничеством с Анной. Подход к работе был очень профессиональным и грамотным. Мне было предложено большое количество интересных и аргументированных вариантов для названия домена, каждый из которых мы обсудили и выбрали самый достойный. Спасибо за работу :)
Ответный отзыв