Придумать домен и слоган для сервиса

$75
  1. Биржа фриланса
  2. Нейминг и Слоганы
Завершен11 заявок459 просмотров
#1$75

Здравствуйте!

Нужно придумать легкопроизносимый и звучный домен, желательно, что бы он содержал в себе тематику сайта

По возможности, домен не должен содержать цифры и дефисы, но это не критично

Тема сайта — биржа труда для частников. Ближайший аналог g d e p r o f i. r u

Главные критерии:

— домен должен быть свободен в зоне .ru

— домен должен быть легкопроизносимым и запоминающимся

Спасибо

12 лет назад
crtv
36 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Победитель конкурса

promoanna
Анна 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
12 лет назад
#1
Очень доволен сотрудничеством с Анной. Подход к работе был очень профессиональным и грамотным. Мне было предложено большое количество интересных и аргументированных вариантов для названия домена, каждый из которых мы обсудили и выбрали самый достойный. Спасибо за работу :)
От всего сердца желаю всем неймерам, да и просто исполнителям, таких заказчиков! Артем - один из немногих людей, готовых вести диалог, имеющих свое видение и, что немаловажно, ВКУС! Кроме того, отмечу, что всегда приятно работать с человеком, который вежлив в общении и практически всегда находится он-лайн (те, кто работает в сети, знает, как это важно). Огромного процветания Вашему проекту!

Заявки фрилансеров

promoanna
Анна 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
12 лет назад
#1

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