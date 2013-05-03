Придумать домен и слоган для сервиса

# 1 — $ 75

Здравствуйте!

Нужно придумать легкопроизносимый и звучный домен, желательно, что бы он содержал в себе тематику сайта

По возможности, домен не должен содержать цифры и дефисы, но это не критично

Тема сайта — биржа труда для частников. Ближайший аналог g d e p r o f i. r u

Главные критерии:

— домен должен быть свободен в зоне .ru

— домен должен быть легкопроизносимым и запоминающимся

Спасибо