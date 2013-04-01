Название интернет-порталу (доменное имя)

# 1 — $ 70

Требования к названию домена:

- Свободные зону .ру и .ком

- Название запоминающееся или ассоциирующееся с временной, или низкоквалифицированной работой, в различных отраслях (реклама, строительство, общепит, обучение и пр.)

- Чем короче, тем лучше (запоминающееся)

- По возможности, без цифр, дефисов и т.д. Но если будут отличные варианты, то рассмотрим.

- Без сложных написаний — типа bee, ch (чтобы при словесном обозначении, не требовалось затруднительной расшифровки по буквам)