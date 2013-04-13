Требуется найти 5 свободных доменных имен в зоне .ru для интернет-магазина сумок с последующим расширением ассортимента (чемоданы, ремни, кошельки; возможно, обувь и одежда).

Требования:

1. Доменные имена должны быть звучны и не резать слух

2. Имена должны состоять из 2х слов (если очень красивые и звучные - максимум из 3х)

3. Не менее 3 имен должно состоять из русских по произношению слов

4. Имена не должны содержать сочетаний букв типа "ya", "yo", "ja"(аналоги русских ё, я, щ и др.)

5. Если имя состоит из 2х (3х) слов, должно быть свободным как слитно написанное имя, так и имя, написанное через дефис (например: happygifts.ru и happy-gifts.ru). 2 таких имени считаются за одно.

Для реализации проекта будет выбран один исполнитель.

Указывайте, пожалуйста, цену и сроки.