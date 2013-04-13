Нужно придумать название и слоган для Благотворительного Фонда: Основные пожелания по названию: 1. Название должно ассоциироваться с чем-то добрым и позитивным 2. Желательно из 2-х слов (но можно и однословное) ...
Найти 5 свободных доменных имен
Требуется найти 5 свободных доменных имен в зоне .ru для интернет-магазина сумок с последующим расширением ассортимента (чемоданы, ремни, кошельки; возможно, обувь и одежда).
Требования:
1. Доменные имена должны быть звучны и не резать слух
2. Имена должны состоять из 2х слов (если очень красивые и звучные - максимум из 3х)
3. Не менее 3 имен должно состоять из русских по произношению слов
4. Имена не должны содержать сочетаний букв типа "ya", "yo", "ja"(аналоги русских ё, я, щ и др.)
5. Если имя состоит из 2х (3х) слов, должно быть свободным как слитно написанное имя, так и имя, написанное через дефис (например: happygifts.ru и happy-gifts.ru). 2 таких имени считаются за одно.
Для реализации проекта будет выбран один исполнитель.
Указывайте, пожалуйста, цену и сроки.
Выбранный исполнитель
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