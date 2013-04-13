Найти 5 свободных доменных имен

  1. Биржа фриланса
  2. Нейминг и Слоганы
Завершен1 заявка193 просмотра

Требуется найти 5 свободных доменных имен в зоне .ru для интернет-магазина сумок с последующим расширением ассортимента (чемоданы, ремни, кошельки; возможно, обувь и одежда).

Требования:

1. Доменные имена должны быть звучны и не резать слух

2. Имена должны состоять из 2х слов (если очень красивые и звучные - максимум из 3х)

3. Не менее 3 имен должно состоять из русских по произношению слов

4. Имена не должны содержать сочетаний букв типа "ya", "yo", "ja"(аналоги русских ё, я, щ и др.)

5. Если имя состоит из 2х (3х) слов, должно быть свободным как слитно написанное имя, так и имя, написанное через дефис (например: happygifts.ru и happy-gifts.ru). 2 таких имени считаются за одно.

Для реализации проекта будет выбран один исполнитель.

Указывайте, пожалуйста, цену и сроки.

12 лет назад
Roman2013
Роман 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

promoanna
Анна 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
12 лет назад
$30
1 день
Работой Анны остался более чем доволен! Результат превзошел все мои ожидания! Работа была выполнена оперативно, все мои требования были удовлетворены. Также дополнительно получил от Анны ценные рекомендации. 10 баллов и отличный результат! Рекомендую всем! Спасибо Вам, Анна!
Люблю работать с людьми, знающими что им нужно и умеющими слушать! В последнее время, это - редкость! Роман - пример совершенного заказчика! Оперативная связь, моментальная оплата, вежливое общение! Только положительные рекомендации! С пожеланием успехов в работе и процветания!

Заявки фрилансеров

promoanna
Анна 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
12 лет назад

  • Похожие заказы

  • Название и слоган для Благотворительного Фонда

    $80

    Нужно придумать название и слоган для Благотворительного Фонда: Основные пожелания по названию: 1. Название должно ассоциироваться с чем-то добрым и позитивным 2. Желательно из 2-х слов (но можно и однословное) ...

    Нейминг и Слоганы17 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Идея РК для Интернет-магазина

    $50

    Придумать идею для рекламной кампании Интернет-магазина строительных и отделочных материалов (tgsmit.ru). Нужна свежая и нестандартная идея, которую мы затем превратим в рекламную кампанию. Это может быть идея слогана, это может быть идея сценария ...

    Нейминг и Слоганы1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Срочно придумать название 15-ти квартирному дому

    $50

    Застройщик построил дом, идея названия дома именем-собственным как для "просто прикольно", так и для того, чтоб было видно, что этот и будующие дома были построены одной компанией. Вариант, придуманный заказчиком: "дом на Московской" ...

    Нейминг и Слоганы21 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Придумать название для центра поддержки населения

    $50

    Надо придумать название для организации, которая занимается юридической помощью для населения. Основные направления консультирования: консультирование и судебное взыскание незаконно удержанных плат с заемщиков по кредитам, защита прав призывников, защита интересов застрахованных лиц, в дальнейшем будет ...

    Нейминг и Слоганы1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Слоган для фирмы USBiz

    $90

    Здравствуйте фрилансеры! Огромная просьба писать качественные и продуманные слоганы, слоганы типа "USBiz-флешки оптом" рассматриваться не будут сразу. Желательно аргументировать свои варианты. Это пожелание пишется не с проста т.к. мы уже 2 месяца назад пытались провести ...

    Нейминг и Слоганы34 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Придумать название для event ресурса.

    $100

    Здравствуйте. Требуется придумать название для интернет проекта, который связан с праздничными мероприятиями. Это ресурс на котором собираются все, кто имеет какое-либо отношение к празднику. Они обсуждают общие темы, договариваются о встречах, ...

    Нейминг и Слоганы1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Домен для проекта на тему сериалов в зоне TV

    $50

    Требуется придумать домен для проекта, ориентированного на любителей сериалов. Функционал сайта будет включать себя следующие возможности: - Самое главное: возможность отмечать просмотренные серии и в удобном виде следить за выходом новых (примерно как на ...

    Нейминг и Слоганы1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Слоган для фармацевтической компании

    $50

    VictoriaPharm (ВикторияФарм) — фармацевтическая компания, основанная в Эстонии, планирует выход на рынок в 2013 году. Наши цели: поиск качественных лекарственных препаратов и их вывод на российский фармрынок по доступным ценам. Наша целевая ...

    Нейминг и Слоганы1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Предложить название сайта

    $101

    Для интернет-магазина ориентированного на продажу на продажу детских товаров (от игрушек до аттракционов) требуется предложить доменное имя, пожелания: 1) свободный в зоне .ru (проверить доступность можно например здесь https://www.reg.ru/domain/new/) ...

    Нейминг и Слоганы1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад