# 1 — $ 80

Нужно придумать название и слоган для Благотворительного Фонда:

Основные пожелания по названию:

1. Название должно ассоциироваться с чем-то добрым и позитивным

2. Желательно из 2-х слов (но можно и однословное)

3. Название будет использоваться на украинском языке, поэтому если будете предлагать на русском, учитывайте, пожалуйста, возможность корректного перевода на украинский язык

4. Идеальным (но не обязательным) будет вариант когда одно из слов названия будет (на украинском языке!) начинаться на «В», а другое на «М»

По слогану:

Желательно привязаться к понятию «будущее» (будущее наших детей и страны, мы смотрим в будущее и т.д.)

Всем удачи! С нетерпением будем ждать ваших идей и предложений!