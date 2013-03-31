Требуется найти 5 свободных доменных имен в зоне .ru для интернет-магазина сумок с последующим расширением ассортимента (чемоданы, ремни, кошельки; возможно, обувь и одежда). Требования: 1. Доменные имена должны быть звучны и ...
Название для бухгалтерской фирмы
Организация занимается оказанием бухгалтерских услуг, налоговой оптимизацией, консалтингом. Нужно придумать ей название, чтобы оно отражало:
1. Лидерство. Стабильность.Гарантия — основные качества нашей компании
2. Принцип аутсорсинга – вместе, но на расстоянии
2. Мы увеличиваем Вашу прибыль, экономя на содержании бухгалтерии и налогах в рамках закона.
3. Мы — профессионалы, у нас все четко и в срок
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