Вырезать изображения

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Завершен22 заявки286 просмотров

Вырезать 3 изображения.

Результат - png с прозрачным фоном.

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7 лет назад
webbaster
Виталий 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

nataliia_dorosh
Наталия 
36 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
7 лет назад
$3
1 день
Работы выполнена. Результатом доволен.
Ответственный заказчик. Благодарю за доверенную работу!

Заявки фрилансеров

nataliia_dorosh
Наталия 
36 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
7 лет назад