Для презентации Нужен слайд формат 16:9 Идея слайда - слайд как на рисунке 1.jpg. Стоит мужик спиной к нам и смотрит в комп с графиками, а вокруг логотипы инструментов. ...
Вырезать изображения
Вырезать 3 изображения.
Результат - png с прозрачным фоном.
Оплата Яндекс.Деньги. Без вариантов.
Выбранный исполнитель
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