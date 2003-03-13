Зафотошопить картинку

Для презентации Нужен слайд формат 16:9

Идея слайда - слайд как на рисунке 1.jpg.

Стоит мужик спиной к нам и смотрит в комп с графиками, а вокруг логотипы инструментов. Мужика можно взять любого, это просто концепт.

Но вместо данных как на скриншоте, пусть будут данные из картинки 2.jpg

А логотипы систем из списка ниже

https://ahrefs.com/

https://similarweb.com/

http://allpositions.ru/

http://site-reporter.ru/

http://www.key-collector.ru/

https://analytics.google.com

http://adwords.google.com.ua/

https://www.screamingfrog.co.uk

Фон картинки белый или светло серый.

Оплата по факту либо БС. Сделать нужно до 21-00 по Киеву.