Очистка фона фото

Убрать серый фон со всех фотографий (75 шт), превратив его в бесцветный (без фона) без порчи разрешения. Сдача конечного результата в jpg и png

Оплата по факту! Никаких предоплаты! Срок выполнения до 15.08 18:00 мск. Оплата на Яндекс Мани или Сбербанк.

Скачать можно по ссылке: https://yadi.sk/d/FQcsdMHn3aDSpM