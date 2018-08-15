Очистка фона фото

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен5 заявок180 просмотров

Убрать серый  фон со всех фотографий (75 шт), превратив его в бесцветный (без фона) без порчи разрешения.  Сдача конечного результата в jpg и png 

Оплата по факту! Никаких предоплаты! Срок выполнения до 15.08 18:00 мск. Оплата на Яндекс Мани или Сбербанк. 

Скачать можно по ссылке: https://yadi.sk/d/FQcsdMHn3aDSpM

7 лет назад
prrussia
Николай 
43 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

loboianakis
Артем 
34 года
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад
$5
1 день
Хороший исполнитель, сделал все быстро.
Хороший заказчик, оплатил все в срок

Заявки фрилансеров

loboianakis
Артем 
34 года
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад