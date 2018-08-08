Для наполнения сайта бюро переводов требуется обработка картинок с примером перевода документов, например тут — https://perevod.one/languages/hebrew/, см. "карусель" с картинками-страничками. мы присылаем страницы 3 - 4 - 5 в формате Word, на ...
Картинки для инстаграм и VK
Картинки для продающих объявлений, тема «услуга проверки благонадежности контрагентов».
Одна картинка для профиля, 5 для рекламы в инстаграм, smm,в VK
Варианты тематика: человек с графиками схватился за голову; карты, деньги, 2 ствола (90-ые), пустой кошелек – денег нет, или ваши предложения по теме.
Заявки фрилансеров
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