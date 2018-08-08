Картинки для инстаграм и VK

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт10 заявок255 просмотров

Картинки для продающих объявлений, тема «услуга проверки благонадежности контрагентов».

Одна картинка для профиля, 5 для рекламы в инстаграм, smm,в VK

Варианты тематика: человек с графиками схватился за голову; карты, деньги, 2 ствола (90-ые), пустой кошелек – денег нет, или ваши предложения по теме.

7 лет назад
PNatalie83
Наталья 
41 год
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров