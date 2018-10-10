Белый фон фотографий, убрать тени

53 фотографии.

Нужно:

1)убрать тени сережки

2)сделать обычный "магазинный белый фон" на некоторых из них. На некоторых он уже есть.

3)Также просьба отдельно еще сохранить каждое украшение без фона, чтобы его потом можно было взять и поместить поверх любой цветной картинки