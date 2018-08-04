Контент для новостей, добавить на картинки надписи (30 картинок)

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт14 заявок585 просмотров

Задачи:

1. Найти в интернете картинку, соответствующую заголовку.

2. По готовой инструкции добавить на картинку надписи в редакторе Canvа. Шаблон уже есть, нужно только менять текст.

3. Немного затемнять изображения в том же редакторе, чтобы оно соответствовало общей стилистике.

Никаких дизайнерских навыков вам не пригодится.

Задание на 7 картинок в среднем, у меня занимает полчаса и меньше.

Оплата  - Вебмани 7руб./картинка

К заданию прикреплены примеры и тестовое задание, которое необходимо выполнить. Пожалуйста, напишите сообщение, если готовы сотрудничать и выполнить тестовое. Тестовое неоплачиваемое. Достаточно выполнить тестовое частично, 3 картинки из 7-ми.

6 лет назад
ParpievaN
Наргиза 
32 года
7 лет в сервисе
Была
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Оформление картинок в редакторе (70 шт.)

    Что нужно делать: Поиск картинок в интернете;Оформление картинки в онлайн-редакторе Canva - яркость картинки, добавление текста согласно инструкциям.Пример оформленной картинки в прикрепленных файлах.Оплата: 7 рублей/картинка. Обязательно выполнение ТЗ, по итогам которого начнем ...

    Обработка фотографий6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Ретушь съемки

    Добрый день! Необходимо отретушировать (желательно художественно) съемку (10-20 фотографий): и портреты и полный рост. У съемки, как пересветы, так и шумы. Исходник файла для теста: https://cloud.mail.ru/public/JeTC/1juuAXVWP

    Обработка фотографий32 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Портрет по фото

    $5

    Доброго времени суток. Есть фото и нужно нарисовать в портретном стиле дрим арт. В итоге будет портрет по фото на холсте. Пример фото и пример портрета прикрепляю.

    Обработка фотографий17 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Обработка или рендеринг фото товара

    Есть товар - скрэтч карта (я прикрепил фото) который мы продаем. Меня не устраивает первая фотография которая отображается на странице. Она (фотография) не хуже чем у конкурентов, но мне бы хотелось чтобы она создавала WOW ...

    Обработка фотографий7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Обработать фотографию для Инстограм.

    Обработать фотографию для инстограм сделать что бы привлекало внимание и осталось максимально естественной. Предложите варианты сами как лучше можно обработать, какие есть варианты. Понравится ваша работа буду сотрудничать на ...

    Обработка фотографий28 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Обработка свадебной серии - Цветокоррекция и Ретушь 150фото

    Здравствуйте, требуется: из 400 свадебных фотографий со свадебной съемки отобрать 150 лучших для свадебной серии, Обработать их в Lightroom и Ретушь в фотошопе (в пределах разумного), там где надо выровнять горизонт, сделать ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Редактирование фотографий

    Необходимо редакция фотографий товаров для интернет магазина, изменения цвета фона на белый, размера, чистка внутренней файловой информации фото добавление защитного знака на фотографию (логотип).

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Обработка фотографий для интернет магазина оптики

    Необходимо обработать фотографии для интернет магазина оптики, сделать их на белом фоне, улучшить яркость и контрастность. Объем работы 700-1000 фото, образцы фото во вложении.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад