Контент для новостей, добавить на картинки надписи (30 картинок)

Задачи:

1. Найти в интернете картинку, соответствующую заголовку.

2. По готовой инструкции добавить на картинку надписи в редакторе Canvа. Шаблон уже есть, нужно только менять текст.

3. Немного затемнять изображения в том же редакторе, чтобы оно соответствовало общей стилистике.

Никаких дизайнерских навыков вам не пригодится.

Задание на 7 картинок в среднем, у меня занимает полчаса и меньше.

Оплата - Вебмани 7руб./картинка

К заданию прикреплены примеры и тестовое задание, которое необходимо выполнить. Пожалуйста, напишите сообщение, если готовы сотрудничать и выполнить тестовое. Тестовое неоплачиваемое. Достаточно выполнить тестовое частично, 3 картинки из 7-ми.